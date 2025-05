Podcast zum VfB Stuttgart: Gute Stimmung trotz bitterer Erinnerungen – Cacau verbreitet Zuversicht

1 Der ehemalige VfB-Stürmer Cacau zu Gast beim „PubCannstatt“ unserer MeinVfB-Redaktion. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Cacau freut sich auf das Pokalfinale mit dem VfB Stuttgart. Beim „PubCannstatt“ unserer MeinVfB-Redaktion verbreitet er Zuversicht, erinnert sich aber auch an einen bitteren Moment.











Mittlerweile kann er ganz locker drüber reden – und den Gesprächspartnern sogar selbst das Stichwort liefern. „Gegen einen Ex-Verein“, sagte also Cacau am Montagabend in der „Alten Schule“ in Stuttgart-Gablenberg, „ist man immer besonders motiviert.“ Dann lächelte er, schaute in die Runde – und ergänzte: „Ich bin ja selbst das beste Beispiel.“ Was er meinte, hat dem Pokalfinale 2007 zu tun.