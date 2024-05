Flutlichtspiel in der Fuggerstadt

1 Strahlende Gesichter beim 3:1-Heimsieg des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern. Foto: imago/StZN

Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 289. Folge analysieren Philipp Maisel und Christian Pavlic mit DAZN-Reporter Mario Rieker das 3:1 im Südschlager gegen den FC Bayern München. Die sichere Champions-League-Qualifikation der Weiß-Roten steht ebenso im Mittelpunkt wie die Aufstiegschancen des VfB II in der Regionalliga. Dazu natürlich der Ausblick auf das Flutlichtspiel am Freitag beim FC Augsburg.