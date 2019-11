Evakuierung in Ludwigsburg Bagger beschädigt Gasleitung – Straßensperrungen in der Innenstadt

In Ludwigsburg hat am Donnerstagmittag ein Bagger eine Gasleitung beschädigt. In der Innenstadt wurden einige Straßen gesperrt, vorsorglich wurden umliegende Gebäude teilweise geräumt.