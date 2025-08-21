Podcast zum VfB Stuttgart: Die große Saisonvorschau
Die große Saisonvorschau im PodCannstatt. Foto: Baumann/Collage StZN

In der 359. Folge besprechen Christian Pavlic und Philipp Maisel mit Sportwissenschaftler Steffen Görsdorf die Themen, die Fans des VfB vor dem BUndesligastart bewegen.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 359. Folge sprechen Christian Pavlic und Philipp Maisel mit Sportwissenschaftler Steffen Görsdorf über die Niederlage gegen die Bayern im Franz-Beckenbauer-Supercup. Außerdem gibt es neben den neuesten Meldungen vom Transfermarkt, den NLZ-News und dem Blick auf die Frauenmannschaft natürlich auch die große Vorschau auf den Bundesliga-Auftakt am Samstag gegen Union Berlin.

 

Die Schwerpunkte dieser Podcast-Folge:

Begrüßung & Gastvorstellung 00:00:00

Recap Supercup 00:01:40

• Transfermarkt 00:17:26

• NLZ-News & Frauen 00:32:25

• Ausblick #FCUVfB 00:34:27

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge überall da, wo es Podcast gibt.

 