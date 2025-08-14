Podcast zum VfB Stuttgart: Der VfB zum Saisonstart im FCB-Sandwich
1
Der VfB zum Saisonstart im FCB-Sandwich. Foto: Baumann/StZN

In der 358. Folge sprechen Felix Mahler, Dirk Preiß und Philipp Maisel vor dem Pflichtspielstart der Weiß-Roten über die Themen, die Fans des VfB aktuell bewegen.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 358. Folge sprechen Felix Mahler, Dirk Preiß und Philipp Maisel vor dem Pflichtspielstart der Weiß-Roten über die Themen, die Fans des VfB aktuell bewegen. Der VfB im FCB-Sandwich, Millots-Millionen-Wechsel und das noch immer andauernde Woltemade-Theater sind im Fokus dieser Folge.

 

Die Schwerpunkte dieser Podcast-Folge:

Begrüßung & Gastvorstellung 00:00:00

Recap Generalprobe gegen Bologna 00:01:31

Transfermarkt 00:09:30

NLZ-News & Frauen 00:27:23

Ausblick auf den Supercup 00:45:31

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.

 