Podcast zum VfB Stuttgart: Der VfB zum Saisonstart im FCB-Sandwich

1 Der VfB zum Saisonstart im FCB-Sandwich. Foto: Baumann/StZN

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 358. Folge sprechen Felix Mahler, Dirk Preiß und Philipp Maisel vor dem Pflichtspielstart der Weiß-Roten über die Themen, die Fans des VfB aktuell bewegen. Der VfB im FCB-Sandwich, Millots-Millionen-Wechsel und das noch immer andauernde Woltemade-Theater sind im Fokus dieser Folge.