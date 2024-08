Podcast zum VfB Stuttgart: Der VfB vor dem Bundesligastart

1 Am ersten Spieltag heißt es: Schuster gegen Hoeneß. Foto: imago/StZN

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 299. Folge blicken Philipp Maisel und Felix Mahler auf den Supercup und voraus auf die Bundesliga-Saison mit dem Start des Vizemeisters in Freiburg.











Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 299. Folge blicken Philipp Maisel und Felix Mahler zurück auf den Supercup in Leverkusen. In einem hitzigen Spiel unterlag der Vizemeister knapp, lieferte aber eine Leistung ab, die Lust auf mehr machte. Ein Schwerpunkt ist der Bundesligastart mit Prognosen zum VfB wie zur gesamten Liga. Dazu natürlich der Ausblick auf den ersten Spieltag der Schwaben. In Freiburg trifft die Hoeneß-Elf auf den neuen Trainer der Freiburger, Julian Schuster.