Podcast zum VfB Stuttgart: Der VfB im Reich der aufgehenden Sonne

1 Karazor zeigt sich überzeugt von Trainer und Mannschaft. Foto: VfB Stuttgart, imago/StZN

Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 296. Folge blicken Philipp Maisel und Felix Mahler auf die Japan-Reise des Vizemeisters. Im Hotel konnte unser „Phil in Japan“ exklusiv für den Podcast mit Atakan Karazor sprechen. Ein weiterer Themenschwerpunkt ist natürlich der Transfermarkt um die Planstellen der Stuttgarter und Personalien wie Deniz Undav. Dazu liegt ein Fokus auf dem Start der 3. Liga, in die die U21 der Schwaben aufgestiegen ist.