Der VfB-Podcast unserer Redaktion feiert in der 121. Folge eine Premiere. Die Redakteure Carlos Ubina und Philipp Maisel sprechen in einem Hotelzimmer über das VfB-Trainingslager in Kitzbühel.

Stuttgart - Der VfB-Podcast „PodCannstatt“ feiert eine Premiere in doppelter Hinsicht. In der 121. Episode wurde erstmals in einem Hotelzimmer und Philipp Maisel begrüßt erstmals seinen Kollegen Carlos Ubina als Gast in der Sendung.

Die Schwerpunkte dieser Ausgabe:

• Wer ist eigentlich Carlos Ubina?

• VfB-Test gegen den FC Liverpool

• Die Lage im Lazarett

• Der Prozess von Kitzbühel

• Teto Klimowicz vor dem Durchbruch?

• Transfermarkt

• NLZ-Newsflash

• Ausblick auf die kommenden Wochen

• Tiki-Taka mit Carlos Ubina

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen.

