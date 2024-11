Podcast zum VfB Stuttgart: Der „PubCannstatt“ mit Fabian Wohlgemuth und Christian Gentner

1 Philipp Maisel, Christian Gentner, Fabian Wohlgemuth und Dirk Preiß (v.l.n.r.) im Gespräch. Foto: Pressefoto Baumann/StZN

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der Spezialausgabe „PubCannstatt“ sprechen unsere Redakteure mit Fabian Wohlgemuth und Christian Gentner.











Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der Spezialausgabe „PubCannstatt“ sprechen StZN-Sportchef Dirk Preiß und Redakteur Philipp Maisel mit VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Sportdirektor Christian Gentner. Hier gibt es das Gespräch aus der „Alten Schule“ in Stuttgart-Gablenberg in voller Länge zum Nachhören.

• Begrüßung & Themenvorstellung 00:00:00 • Erster Gesprächsblock 00:03:55 • Fragerunde 00:21:45 • Zweiter Gesprächsblock 00:57:41 • Tiki-Taka mit den Gästen 01:06:55 PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast | via Soundcloud Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Episode auf den diversen Plattformen und Podcatchern Ihrer Wahl.