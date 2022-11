1 Konstantinos Mavropanos ist Thema im Podcast zum VfB Stuttgart. Foto: StZN/Baumann

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der aktuellen Situation beim VfB Stuttgart. In der 223. Folge blicken wir auf alle wichtigen Themen rund um die Weiß-Roten aus Bad Cannstatt.















Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 223. Folge sprechen Philipp Maisel und Christian Pavlic über die Spiele in Mönchengladbach und gegen Hertha BSC. Dazu analysieren die Redakteure erneut die Trainersuche beim Verein mit dem Brustring – und blicken voraus auf die Partie bei Bayer Leverkusen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker).

Die Schwerpunkte dieser Podcast-Folge:

• Begrüßung & Themenvorstellung 00:00:00

• Rückblick #BMGVfB 00:01:41

• Die Szene um Bensebaini und Anton 00:08:03

• Rückblick #VfBBSC 00:15:09

• Tiago Tomás im Aufwind 00:21:23

• Sorgen um Wataru Endo 00:30:48

• Mavropanos erzwingt den Sieg 00:35:41

• Wie geht’s in der WM-Pause weiter? 00:41:25

• Die Zukunft von Borna Sosa 00:48:54

• NLZ-Newsflash & VfB-Frauen 00:55:58

• Ausblick #B04VfB 01:04:04

• MeinVfB-Taktiktafel 01:08:33

Hier geht es zur aktuellen Podcast-Folge:

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Jeweils donnerstags erscheint die neue Episode auf den diversen Plattformen und Podcatchern Ihrer Wahl.

PodCannstatt auf Spotify | bei Apple Podcast | via Soundcloud