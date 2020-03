1 Die Situation des VfB Stuttgart steht unter anderem im Fokus dieser Folge. Foto: baumann/stzn

Im VfB-Podcast unserer Redaktion sprechen die Redakteure Christian Pavlic und Philipp Maisel wöchentlich über alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart.

Stuttgart - Unser VfB-Podcast „PodCannstatt“ beschäftigt sich jede Woche mit den Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 101. Episode sprechen die Redakteure Christian Pavlic und Philipp Maisel über aktuelle Themen und Personalien beim Verein mit dem Brustring.

• Rückblick Wochenende/DFL-Entscheid

• Update DFL/DFB

• Wie VfB-Ultras eine Hilfsaktion starten

• Wie der VfB in der Krise handelt

• Neuer Trainer für den VfB II

Macht mit beim Fragenpod: Eure Fragen bitte bis kommenden Mittwochvormittag an info@meinvfb.de schicken oder per Whatsapp-Voicemail an 0160/98935788

Hier geht es zur aktuellen Folge:

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Jeweils donnerstags um 17 Uhr und somit passend zum nächsten Spiel des VfB Stuttgart kommt die neue Folge in die jeweiligen Stores.