Podcast zum VfB Stuttgart: Der große VfB-Kadercheck

„Eyes on the prize": Der VfB ist heiß auf den Supercup.

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 298. Folge blicken Philipp Maisel und Felix Mahler mit David Scheu auf den Sieg gegen Bilbao, den Kader des Vizemeisters und den Supercup in Leverkusen.











Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 298. Folge blicken Philipp Maisel und Felix Mahler mit David Scheu auf das Saison-Opening der Schwaben mit dem 4:0-Heimsieg vor 50.000 Zuschauern gegen Athletic Bilbao. Schwerpunkt der Folge ist der Kadercheck: Ist er zu groß? Wer sind Streichkandidaten? Wo gibt es noch Planstellen? Die U21 der Stuttgarter ist stark in die dritte Liga gestartet. Dazu natürlich der Blick auf das erste Pflichtspiel der Spielzeit 2024/2025 und gleich die Chance auf den ersten Titel – der Supercup in und gegen Leverkusen.