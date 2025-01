Podcast zum VfB Stuttgart: Aufschlussreicher Auftakt in Augsburg

1 Am Sonntag (17:30 Uhr) steht das Spiel in Augsburg an. Foto: imago/Montage StZN

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 326. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über die Schwaben vor dem Re-Start in die Bundesliga.











Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 326. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über die kurze Winterpause mit einem Testspiel und ersten Transferaktivitäten bei den Schwaben. Dazu blicken wir auf den Re-Start in die Bundesliga-Saison mit dem Spiel in Augsburg am Sonntag (17:30 Uhr/Liveticker) und dem Heimspiel gegen RB Leipzig am Mittwoch (20:30 Uhr/Liveticker).