Podcast zum VfB Stuttgart: Aufgalopp mit breiter Brust

Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 292. Folge analysieren Philipp Maisel und Felix Mahler den Trainingsauftakt des Vizemeisters, der am Donnerstag nicht-öffentlich mit neuen Gesichtern und Leih-Rückkehrern stattfand. Fabian Wohlgemuth und Sebastian Hoeneß kamen auch zu Wort und stellten sich Fragen. Dazu geht es natürlich um den Transfermarkt. Ito ist schon offiziell, mit Guirassy und Anton rechnet man in Stuttgart auch nicht mehr. Hier stellt sich die Frage nach Ersatz und, ob man Undav halten kann. Weitere Themen sind der Bundesliga-Spielplan, der Dauerkarten-Verkauf und das neue Heimtrikot. Zum Schluss der Ausblick auf die Vorbereitung der Schwaben.