Podcast zum VfB Stuttgart: Auf den Hexenkessel folgt der Doppelpack

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 370. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und David Scheu über das Europa-League-Spiel bei Fenerbahce Istanbul. Außerdem gibt es das Update zu den Nachwuchsmannschaften des VfB sowie den VfB-Frauen. Dazu gibt es den großen Ausblick auf den bevorstehenden Doppelpack gegen Mainz 05 in Liga und Pokal.