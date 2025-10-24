Podcast zum VfB Stuttgart: Auf den Hexenkessel folgt der Doppelpack
1
Der neue Podcast zum VfB Stuttgart ist da Foto: Imago/Montage StZN

In der 370. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und David Scheu über das Europa-League-Spiel in Istanbul und den bevorstehenden Doppelpack gegen Mainz in Liga und Pokal.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 370. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und David Scheu über das Europa-League-Spiel bei Fenerbahce Istanbul. Außerdem gibt es das Update zu den Nachwuchsmannschaften des VfB sowie den VfB-Frauen. Dazu gibt es den großen Ausblick auf den bevorstehenden Doppelpack gegen Mainz 05 in Liga und Pokal.

 

Die Schwerpunkte dieser Podcastfolge:

• Begrüßung & Gastvorstellung 00:00:00

• Rückblick #FenerVfB 00:01:49

• NLZ-News & Frauen 00:30:13

• Ausblick #VfBM05 00:35:30

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.

 