Podcast zum VfB Stuttgart: Am Neckar sollen die Wölfe gezähmt werden
In der 393. Folge des PodCannstatt geht es um das Weiterkommen in der Europa League und das kommende Bundesliga-Duell gegen den VfL Wolfsburg.

In der 393. Folge des PodCannstatt, der regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart beleuchtet, sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das Weiterkommen des VfB in der Europa-League gegen Celtic Glasgow. Außerdem richten sie den Blick auf die VfB-Frauen sowie die Nachwuchsmannschaften des Vereins und schauen voraus auf das Bundesligaduell gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag. Viel Spaß beim Hören!

 

Die Schwerpunkte dieser Podcastfolge:

• Begrüßung & Themenvorstellung 00:00:00

• Rückblick #VfBCEL 00:02:24

• NLZ-News & Frauen 00:28:38

• Ausblick #VfBWOB 00:37:35

