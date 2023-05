1 Der VfB Stuttgart trifft auf Tim Walter (rechts) und den Hamburger SV. Foto: imago/StZN

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der aktuellen Situation beim VfB Stuttgart. In der 247. Folge blicken wir auf alle wichtigen Themen rund um die Weiß-Roten aus Bad Cannstatt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 247. Folge sprechen Christian Pavlic und Steffen Görsdorf vom „Institut für Spielanalyse“ über das 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim am 34. Bundesliga-Spieltag. Dazu blicken wir auf die Relegation am Donnerstag und Montag (jeweils 20.45 Uhr/Liveticker) gegen den Hamburger SV.