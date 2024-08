Podcast zum VfB Stuttgart: 300 Folgen PodCannstatt – die internationale Jubiläumsausgabe

1 Die 300. Folge des PodCannstatt ist eine besondere – sie wurde sozusagen im Champions-League-Modus aufgenommen. Foto: Imago/Montage StZN

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 300. Folge wagen Philipp Maisel und Felix Mahler die Probe aufs Exempel und produzieren international – inklusive Überraschungsgast.











Der PodCannstatt spielt international! Wir beleuchten wie immer wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. Doch in der 300. Folge ist alles anders als sonst. Philipp Maisel und Felix Mahler blicken nicht nur auf das Spiel in Freiburg und den DFB-Pokal-Auftritt in Münster. Nein, sie schwelgen auch in Erinnerungen – gemeinsam mit Christian Pavlic! Der sich in einer Auszeit befindliche Host des Podcasts wird kurzerhand in Kroatien besucht – die PodCannstatt-Crew auf Reisen, quasi als Probe für den Ernstfall, der bald eintritt, wenn der VfB nach über zehn Jahren Abstinenz wieder international spielt.