Er stand als Spieler in zwei WM-Finals, holte serienweise Titel, trainierte unter und spielte mit den Größten der Welt: Arie Haan. Quasi direkt vom Spielfeld wechselte er auf die Trainerbank, coachte auf mehreren Kontinenten Clubs und Nationalteams. Mittlerweile wohnt der 74-Jährige in Spanien. Wir haben den stets gut gelaunten Weltenbummler gemeinsam mit dem BrustringTalk-Podcast getroffen.

Herausgekommen ist ein mehrstündiges Gespräch über Höhen und Tiefen, Paletten voller Geldscheine in Kamerun, aus der Kabine rausgeworfene Club-Verantwortliche in Hongkong und die Tatsache, dass Haan den VfB jahrelang trainierte – ohne die notwendige Lizenz dafür zu besitzen. Den Höhepunkt des Gesprächs bilden die verrückten 14 Tage im Mai 1989. Der VfB hatte sich bis ins Finale des UEFA-Cups gespielt, traf dort auf den SSC Neapel mit Diego Maradona – und zog auf tragische Weise den Kürzeren.

Die Themenblöcke dieser Folge:

• Begrüßung & Vorstellung 00:00:00

• Zur Person Arie Haan 00:01:04

• Trainerkarriere außerhalb Stuttgarts 00:24:57

• Haans Einstieg beim VfB 00:47:35

Das Finale wurde damals noch in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Am 3. und 17. Mai 1989. Daher gibt es die erste Folge an diesem Mittwoch, in zwei Wochen folgt Teil 2.