Podcast von Travis Kelce: Swift kündigt Album für Oktober an - Küsse von Kelce

Fans von Taylor Swift dürfen sich auf den 3. Oktober freuen. Im Podcast ihres Freundes Travis Kelce verrät sie mehr über ihr neues Album - und beide zeigen ihre Gefühle füreinander ganz offen.
Los Angeles - US-Pop-Megastar Taylor Swift hat im Podcast "New Heights" ihres Freundes Travis Kelce ein paar Tränen vergossen, Gefühle gezeigt - und vor allem mehr über ihr neues Album verraten. Das zwölfte Studioalbum mit dem Titel "The Life of a Showgirl" soll am 3. Oktober erscheinen. Während sie in Europa mit ihrer "Eras Tour" unterwegs war, habe sie an dem Album gearbeitet, erzählte Swift in dem am Mittwochabend (Ortszeit) veröffentlichten Podcast des Football-Spielers, den dieser gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce hat.