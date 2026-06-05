Podcast Patchwork Boys: Oliver Pocher geht auf Ex-Frau Amira Aly los

Oliver Pocher kann sich im Streit um die Schwangerschaftsverkündung seiner Ex-Frau Amira Aly weiterhin nicht zurückhalten. Er spricht von einer "Fake-Schwangerschaft", weil er nicht informiert worden sei und droht mit Konsequenzen.

Oliver Pocher (48) hat noch sehr viel zu seiner Ex-Frau Amira Aly (33) und deren Schwangerschaft zu sagen. In der aktuellen Folge seines Podcasts "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Pietro Lombardi (33) betreibt, legte der Comedian erneut nach und betonte, er sei immer noch nicht offiziell über die Schwangerschaft informiert worden. "Ich gehe davon aus, dass Amira weiterhin eine Fake-Schwangerschaft hat. Weil ich weiß es ja nur aus der Zeitung", wetterte er.

Offenbar schwelt hinter den Kulissen ein so großer Konflikt, dass Pocher sich kaum zurückhalten kann. "Ich bin der Iran mit der Atombombe. Und die Urananreicherung ist wirklich schon fast durch", drohte er. Es sei ihm "so unfassbar scheißegal", wie seine Ex-Frau das finde.

Im Mai hatte Aly, mit der Pocher zwei gemeinsame Söhne hat, öffentlich gemacht, dass sie mit ihrem Partner Christian Düren (35) ein Kind erwartet. Pocher echauffierte sich daraufhin lautstark, von der Schwangerschaft ebenfalls erst aus den Medien erfahren zu haben und nicht persönlich über die Erweiterung seiner Patchworkfamilie informiert worden zu sein. Von der Geburt werde er wohl ebenfalls "aus der Presse erfahren".

Auch Pietro Lombardi rechnet mit Ex ab

Auch Pietro Lombardi hatte in dieser Podcast-Folge Dampf in Bezug auf Ex-Frau Sarah Engels (33) abzulassen. Wegen ihr sei der geplante Mallorca-Urlaub mit dem gemeinsamen Sohn Alessio (10) kurzfristig geplatzt - obwohl nach Lombardis Angaben bereits alles organisiert und gezahlt war. "Ich darf nicht zu weit ausholen, sonst raste ich aus", so der Sänger wütend. "Ich will einfach, dass man sich an Abmachungen hält." Er habe viel Geld verloren und wolle sich das zurückholen, notfalls um es zu spenden. "Ich bin keine Marionette oder eine Puppe, wo man Spielchen machen kann", betonte er.

In dem Punkt sind sich Pocher und Lombardi einig. "Wir sind wirklich für unsere Kinder da - sowohl emotional als auch körperlich als auch finanziell", stellte Ersterer klar. "Die Respektlosigkeit von der anderen Seite, die da irgendwie rüberkommt, finde ich halt wirklich schwierig." Er sei nicht verbittert, ergänzte Lombardi, und mit seinen gesunden Kindern sehr glücklich, "aber ich darf ja auch mal irgendwas sagen."

Amira Aly entspannt im Urlaub

Während die beiden Podcaster ihrem Frust freien Lauf ließen, blieb Amira Aly davon unbekümmert und verbrachte derweil Urlaub in den österreichischen Bergen. Unter dem Titel "Unsere Woche in der Heimat" teilte sie auf Instagram Bilder aus Salzburg inklusive Fahrradtouren, Lagerfeuer und Sachertorte. Auf mehreren Aufnahmen ist der wachsende Babybauch der gebürtigen Österreicherin zu sehen. Im August 2023 hatten Pocher und Aly ihr Ehe-Aus nach sieben Jahren und zwei Kindern bekannt gegeben, kurz darauf kam sie mit Moderator Christian Düren zusammen.