Podcast Patchwork Boys: Oliver Pocher geht auf Ex-Frau Amira Aly los

Oliver Pocher kann sich im Streit um die Schwangerschaftsverkündung seiner Ex-Frau Amira Aly weiterhin nicht zurückhalten. Er spricht von einer "Fake-Schwangerschaft", weil er nicht informiert worden sei und droht mit Konsequenzen.
Oliver Pocher (48) hat noch sehr viel zu seiner Ex-Frau Amira Aly (33) und deren Schwangerschaft zu sagen. In der aktuellen Folge seines Podcasts "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Pietro Lombardi (33) betreibt, legte der Comedian erneut nach und betonte, er sei immer noch nicht offiziell über die Schwangerschaft informiert worden. "Ich gehe davon aus, dass Amira weiterhin eine Fake-Schwangerschaft hat. Weil ich weiß es ja nur aus der Zeitung", wetterte er.