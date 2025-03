Mit Luke Perry und Shannen Doherty sind in den vergangenen Jahren zwei gute Kollegen von Jennie Garth gestorben. In ihrer Welt leben die beiden Schauspielstars immer noch.

Jennie Garth (52) hat noch immer mit dem Tod von Shannen Doherty (1971-2024) und Luke Perry (1966-2019) zu kämpfen. Dass ihr Kollege und ihre Kollegin nicht mehr da sind, kann Garth nicht fassen - auch wenn Perry schon vor rund sechs Jahren verstorben ist.

"Für mein Gehirn ergibt es immer noch keinen Sinn"

"Das ergibt keinen Sinn. Für mein Gehirn ergibt es immer noch keinen Sinn", erzählt die 52-Jährige in einer neuen Ausgabe des Podcasts "Two Jersey Js", die am 26. März erschienen ist. "Und ich lebe in einer Welt, in der sie in meinen Gedanken noch lebendig sind. Es ist also sehr, sehr schwer zu verstehen, dass sie nicht physisch hier sind."

Einst wurden Garth, Doherty und Perry mit der Serie "Beverly Hills, 90210" berühmt. Selbst nach Ausstrahlung der Show sollen sich die Darstellerinnen und Darsteller, zu denen unter anderem auch Brian Austin Green (51), Tori Spelling (51) und Ian Ziering (60) gehörten, sehr nahegestanden haben. Perry starb 2019 überraschend an den Folgen eines Schlaganfalls, Doherty verlor im Juli 2024 einen langen Kampf gegen den Krebs.

Dem Magazin "Parade" verriet Garth im Sommer 2024, dass sie auch nach seinem Tod noch Botschaften von Luke Perry erhalten habe. Er sei ihr in ihren Träumen erschienen, sei "einfach nur dagestanden, hat gelächelt und mir das Gefühl, die Energie, den Gedanken vermittelt: 'Mach weiter so. Du machst das toll. Mach weiter mit dem, was du tust.'" Wenn sie darüber spreche, bekomme sie stets eine Gänsehaut, gestand die heute 52-Jährige, die "wirklich an all solche Dinge" glaube.