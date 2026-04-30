Podcast „Gemischtes Hack“: „Chaoten-Bahnhof“ – Lobrecht und Schmitt machen sich über Stuttgart 21 lustig

Im erfolgreichen Podcast „Gemischtes Hack“ kritisieren Felix Lobrecht und Tommi Schmitt den Stuttgarter Hauptbahnhof. Der schlimmste Ort für einen Kater, findet das Duo.
Über das Milliardenprojekt Stuttgart 21 haben sich schon zahlreiche Comedians lustig gemacht. Nun ist die Großbaustelle im Video-Podcast „Gemischtes Hack“ Thema. Er ist bei Spotify zu sehen und zu hören, ist dort in Deutschland auf Platz 1 der Podcast-Charts und weltweit auf Platz zwei. „Gemischtes Hack“ hat Woche für Woche rund zwei Millionen Zuschauer beziehungsweise Zuhörer.