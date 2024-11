Podcast-Crossover: Die Pochers! Frisch recycelt: Hima Aly zu Gast bei Oliver Pocher

(lau/spot) 29.11.2024 - 14:26 Uhr , aktualisiert am 29.11.2024 - 14:26 Uhr

1 Trotz seiner Scheidung versteht sich Oliver Pocher mit Amira Alys Bruder Hima (nicht im Bild) blendend. Foto: imago images/STAR-MEDIA

Ein Podcast-Crossover der besonderen Art bietet die neueste Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt". Denn Amira Alys Bruder Hima ist zu Gast bei Oliver Pocher.











Link kopiert



Ein besonderer Gast beehrt Komiker Oliver Pocher (46) und seine Ex-Ehefrau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (41) in der neuesten Folge des Podimo-Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt": kein Geringerer als Amira Alys (32) Bruder Hima (34), der mit seiner Schwester nach deren Trennung von Oliver Pocher Woche für Woche in deren neuem Podcast "Liebes Leben" zu hören ist. Wer aber beim großen Podcast-Crossover Streit, angespannte Atmosphäre und Vorwürfe erwartet, irrt sich. Zwischen dem immer tiefenentspannten Hima Aly und seinen "Die Pochers!"-Gastgebern entwickelt sich ein angenehmes Gespräch, in dem es vor allem um die Patchwork-Familie Pocher-Aly-Meyer-Wölden sowie die gemeinsame Wohnsituation geht.