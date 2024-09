Podcast-Aufzeichnung in Stuttgart: Kretschmann: Selbst der Papst interessierte sich für Stuttgart 21

Auch wenn viele von dem Thema inzwischen genug haben: Der Konflikt um das Bahnprojekt Stuttgart 21 strahlte vor mehr als zehn Jahren weit über die baden-württembergische Landeshauptstadt hinaus bis nach Rom aus und erregte selbst das Interesse des inzwischen verstorbenen Papsts Benedikt XVI. Das berichtete Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei der Aufzeichnung des Podcasts „Alles gesagt?“ der Wochenzeitung „Die Zeit“ in Stuttgart.

Er habe den Papst bei dessen Deutschlandreise im Jahr 2011 am Flughafen in Lahr abgeholt und zu einer kurzen Audienz in einem schön hergerichteten Raum getroffen. „Und der Papst fragte mich: Wie kommt es zu diesem Konflikt um Stuttgart 21?“, erzählte Kretschmann.