Michelle Obama (61) hat verraten, wie sie mit den Gerüchten über ihre Ehe und Familie umgeht. Die ehemalige First Lady und ihr älterer Bruder Craig Robinson (62) waren laut "People" zu Gast beim "South by Southwest"-Festival in Texas, um ihren neuen Podcast "IMO with Michelle Obama and Craig Robinson" live aufzunehmen.

Eines der Themen dabei war demnach auch der Umgang mit negativer Energie. Nach acht Jahren im Weißen Haus und weiteren Jahren im Rampenlicht hat Obama offenbar reichlich Erfahrung darin, diese auszublenden. Sie erzählte dem Publikum "People" zufolge, wie sie und Ehemann Barack Obama (63) dies handhaben.

Sie liest keine Social-Media-Kommentare

"Die Leute fragen mich und Barack immer, wie wir es geschafft haben, nicht nur in den acht Jahren im Weißen Haus, sondern auch darüber hinaus hoffnungsvoll zu bleiben", erzählte sie. Denn es habe eine Menge negativer Energie gegeben, "die in unsere Richtung floss - eine Menge Gerüchte, eine Menge Klatsch und Tratsch ..." Was ihnen bei all dem geholfen habe, den Verstand nicht zu verlieren, "und das haben wir versucht, unseren Töchtern beizubringen - ist, dass man nicht über soziale Medien leben kann", erklärte Michelle Obama. "Ich glaube, ich habe nicht ein einziges Mal auf einen Kommentarbereich geschaut, Punkt."

Davor warnt sie dem Bericht zufolge nun auch andere: "Lasst diese negative Energie nicht in euren Raum eindringen. Das sind Leute, die euch nicht kennen. Vieles von dem Zeug ist erfunden und bereichert euch nicht", sagte sie. Das heiße nicht, dass man sich nicht informiert solle. "Aber informiert zu bleiben hat nichts mit dem Kommentarbereich zu tun. "

Sie fuhr fort: "Ich denke, wir dürfen uns nicht so sehr von den sozialen Medien gefangen nehmen lassen, dass wir uns nur noch auf diese eine Art der Informationsbeschaffung konzentrieren. Wir müssen unser Spektrum erweitern und vom Smartphone wegkommen."

Neuer Podcast

Der neue Podcast von Michelle Obama und ihrem Bruder feierte am Mittwoch (12. März) mit der ersten Folge Premiere. In dem Gesprächsformat bieten sich die Geschwister als "vertrauenswürdige Ratgeber" für ihre Zuhörer und Zuhörerinnen an. "Bei allem, was in der Welt passiert, suchen wir alle nach Antworten und Menschen, an die wir uns wenden können", sagte Michelle Obama bei der Ankündigung ihres Podcasts. "Mein Bruder Craig und ich haben den IMO-Podcast ins Leben gerufen, um einen Raum zu schaffen, in dem die Menschen so kommen können, wie sie sind, ehrliche Fragen stellen, ihre Meinung sagen und nachdenkliche Gespräche über das Leben führen können", erklärte sie.