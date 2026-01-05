In der siebten Folge von „Alles eine Altersfrage?“ erzählen zwei Jesiden, wie sie Integration in Deutschland erleben – zwischen Flucht, Tradition und dem Alltag in der neuen Heimat.

Migration und Integration gehören seit Jahren zu den meistdiskutierten Themen in Deutschland. Oft geht es dabei um Probleme, gesellschaftliche Spannungen und Erwartungen an Anpassung. Doch wie erleben eigentlich die betroffenen Menschen das Leben zwischen Herkunft und neuer Heimat – und wie unterscheiden sich die Perspektiven der Generationen?

Qato Haskan hat den Völkermord an den Jesiden durch den sogenannten Islamischen Staat 2014 miterlebt und floh mit seiner Familie aus dem Irak über mehrere Länder nach Europa. Hizna Bashir kam bereits als Kleinkind nach Deutschland und ist hier aufgewachsen. Beide erzählen von Flucht, Neuanfang und dem Leben zwischen jesidischer Tradition und deutscher Gesellschaft.

Im Gespräch geht es um Sprache, kulturelle Prägung und die Bedeutung von Integration – aber auch um Konflikte innerhalb der Familien. Wie wichtig ist es, Traditionen zu bewahren? Wo verändert sich Kultur im neuen Umfeld? Und warum fällt Integration der jüngeren Generation oft leichter als ihren Eltern? Mit diesen Fragen befasst sich Folge sieben von „Alles eine Altersfrage?“, einem Podcast der Stuttgarter Zeitung – zu hören auf Spotify und Podbean.

Auch sensible Themen wie Heiratsregeln, Rollenbilder, Angst vor Diskriminierung und politische Entwicklungen in Deutschland kommen zur Sprache.

„Alles eine Altersfrage?“ – Ein Volo-Projekt der Stuttgarter Zeitung

Der Podcast „Alles eine Altersfrage?“ ist ein Projekt von Volontärinnen und Volontären der Stuttgarter Zeitung. In sieben Folgen nehmen sie Themen wie Altersvorsorge, Ehe, Integration, Kinder bekommen, Klima, Resilienz und Wohnen in den Blick – und gehen der Frage nach, welche Rolle das Alter dabei tatsächlich spielt.

Ein Transparenzhinweis: Die Aufnahmen der Gespräche lagen bei der Veröffentlichung der Folge bereits mehrere Monate zurück.