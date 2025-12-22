Wohnkonzepte gibt es viele. Alleine oder Wohngemeinschaft? Auf dem Land oder in der Stadt? Diese Folge von „Alles eine Altersfrage?“ fragt, wie wir wohnen wollen.

Die Studentinnen Leonie Friedrich (26) und Theresia Krol (24) leben mit 28 weiteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern in einer 30er-WG in Stuttgart. Der Rentner Matthias Weber (70) hingegen wohnt auf nur 20 Quadratmetern in einem Tiny House in Idersbach am Rand des Schwarzwaldes. Unterschiedlicher könnten ihre Wohnsituationen kaum sein – oder etwa doch?

Sind ihre Ansprüche an das Wohnen tatsächlich so verschieden, wie es auf den ersten Blick scheint?

Ein Leben in der 30er WG und im Tiny House

Um das herauszufinden, haben wir mit ihnen gesprochen. Leonie Friedrich und Theresia Krol berichten im Podcast „Alles eine Altersfrage?“ vom Leben im „Bauhäusle“, einem Studentenwohnheim und zugleich einer der größten WGs Stuttgarts. Sie erzählen, was das Wohnprojekt besonders macht und warum das Leben in der Riesen-WG so beliebt ist.

Auch Matthias Weber gibt Einblicke in seinen Alltag im Tiny House: Was schätzt er an dem reduzierten Wohnkonzept – und ist diese Form des Wohnens auch im Alter eine Alternative?

Komfort, Luxus, Preis, Lage und Ästhetik – im Podcast schildern unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, worauf sie beim Wohnen Wert legen. Dabei werden sowohl überraschende Gemeinsamkeiten als auch deutliche Unterschiede sichtbar. Ob Wohnen am Ende doch eine Frage des Alters ist, erfahrt ihr im Podcast auf Spotify und Podbean.

„Alles eine Altersfrage?“ – Ein Volo-Projekt der Stuttgarter Zeitung

Der Podcast „Alles eine Altersfrage?“ ist ein Projekt von Volontärinnen und Volontären der Stuttgarter Zeitung. In sieben Folgen nehmen sie Themen wie Altersvorsorge, Ehe, Integration, Kinder bekommen, Klima, Resilienz und Wohnen in den Blick – und gehen der Frage nach, welche Rolle das Alter dabei tatsächlich spielt.