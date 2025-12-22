Wohnkonzepte gibt es viele. Alleine oder Wohngemeinschaft? Auf dem Land oder in der Stadt? Diese Folge von „Alles eine Altersfrage?“ fragt, wie wir wohnen wollen.
Die Studentinnen Leonie Friedrich (26) und Theresia Krol (24) leben mit 28 weiteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern in einer 30er-WG in Stuttgart. Der Rentner Matthias Weber (70) hingegen wohnt auf nur 20 Quadratmetern in einem Tiny House in Idersbach am Rand des Schwarzwaldes. Unterschiedlicher könnten ihre Wohnsituationen kaum sein – oder etwa doch?