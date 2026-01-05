Folge sechs von „Alles eine Altersfrage?“ befasst sich mit dem Thema Kinderkriegen. Großer Kinderwunsch trifft hier auf kinderloses Glück.

Mutter werden – kaum eine Entscheidung im Leben hat so große Auswirkungen, will so gut überlegt sein wie die Entscheidung für oder gegen eigene Kinder. Früher war der Kinderwunsch eine Selbstverständlichkeit. Doch die junge Generation (so scheint es) stellt alles in Frage – auch die Fortpflanzung. Immer mehr Frauen und Paare in Deutschland entscheiden sich bewusst dafür, erst sehr spät oder gar keine Kinder zu bekommen. Statistisch ist dieser Trend lange belegt. Häufig genannte Gründe für die Kinderlosigkeit sind finanzielle Sorgen, Angst vor Kriegen, der Knick der Karriere und die schwer abschätzbaren Folgen des Klimawandels.

Wie hat sich die Frage nach dem Kinderkriegen in den vergangen Jahrzehnten verändert? Wie treffen junge Frauen heutzutage die Entscheidung, ob sie Mutter werden wollen oder nicht? Und wer darf bei dieser Entscheidung eigentlich mitreden? Mit diesen Fragen befasst sich Folge sechs von „Alles eine Altersfrage?“, einem Podcast der Stuttgarter Zeitung – zu hören auf Spotify und Podbean.

Mutterglück trifft im Podcast auf kinderloses Glück

Sari Lutter (36) war sich lange Zeit sicher: Sie möchte keine Kinder. Die Mutterrolle passt nicht in ihr Lebenskonzept. Doch dann bekommt sie mit 19 die Diagnose Endometriose und plötzlich war er da: der Kinderwunsch.

Ingrid Keilbach (68) spürt schon sehr früh: Die Mutterrolle passt nicht zu ihr. Sie will ein anderes Leben, ohne klassische Familie. Als sie eine junge Frau war, war das noch eine Rarität. Doch sie ist sich sicher: Nicht jede Frau ist automatisch die geborene Mutter.

Wo sich die Positionen von Sari Lutter und Ingrid Keilbach noch unterscheiden, in welchen Punkten sie aber auch einer Meinung sind, hört ihr in Folge fünf von „Alles eine Altersfrage?“.

„Alles eine Altersfrage?“ – Ein Volo-Projekt der Stuttgarter Zeitung

Der Podcast „Alles eine Altersfrage?“ ist ein Projekt von Volontärinnen und Volontären der Stuttgarter Zeitung. In sieben Folgen nehmen sie Themen wie Altersvorsorge, Ehe, Integration, Kinder bekommen, Klima, Resilienz und Wohnen in den Blick – und gehen der Frage nach, welche Rolle das Alter dabei tatsächlich spielt.

Ein Transparenzhinweis: Die Aufnahmen der Gespräche lagen bei der Veröffentlichung der Folge bereits mehrere Monate zurück.