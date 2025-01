Plünderer bei Kamala Harris: Verdächtige in Brentwood festgenommen

1 Kamala Harris hat ein Haus in Kalifornien. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Brian Cahn

Tausende Menschen mussten im Raum Los Angeles ihre Häuser verlassen, um sich vor den starken Bränden in Sicherheit zu bringen. Die leerstehenden Objekte zogen umgehend Plünderer an. Auch am Haus von US-Vizepräsidentin Kamala Harris wurden zwei Verdächtige festgenommen.











In Los Angeles und Umgebung macht sich neben der Angst vor dem Feuer auch die Angst vor Plünderern breit. Die örtlichen Strafverfolgungsbehörden nahmen in den vergangene Tagen schon zahlreiche Menschen fest, die versuchten, Wertgegenstände aus leerstehenden oder halb niedergebrannten Häusern zu stehlen. Auch Vizepräsidentin Kamala Harris (60) in Brentwood muss sich diesbezüglich offenbar Sorgen machen.