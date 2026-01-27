1 Die Bundesstraße 29 musste nach dem Unfall gesperrt und aufwendig gereinigt werden. Foto: Kevin Lermer

Ein technischer Defekt führt am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der B29 bei Plüderhausen zu einem schweren Auffahrunfall mit zwei Lastwagen. Die Straße ist stundenlang dicht.











Ein technischer Defekt hat am frühen Morgen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen auf der Bundesstraße 29 geführt. Ein 31 Jahre alter Lkw-Fahrer war nach Polizeiangaben in Fahrtrichtung Aalen unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) und Waldhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf einen vorausfahrenden Lastwagen auffuhr.