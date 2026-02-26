Das Krankenhaus Leonberg schließt schon in wenigen Wochen den Kreißsaal. Diese abrupte Entscheidung löst massive Kritik aus, Lokalpolitiker sehen einen geplanten Abbau der Klinik.
Verbitterung, Verärgerung, Wut, Entrüstung, Ernüchterung: Die Reaktionen auf die urplötzlich verkündete Schließung der Geburtshilfe im Krankenhaus Leonberg fallen drastisch aus. Schon zum 1. April soll der von Hebammen geführte Kreißsaal, bisher ein besonderes Qualitätsmerkmal, dicht gemacht werden. Der Schock ist groß – die Kritik an dem Schritt ebenfalls.