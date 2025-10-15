Plötzlicher Wendepunkt: Beinahe-Flop Titanic? Ein Trailer änderte alles

Der Erfolg von "Titanic" war alles andere als sicher. Laut Produzent Jon Landau wandelte sich der Film erst durch den ersten Trailer vom prophezeiten Flop zum weltweiten Kinohit.
Dass "Titanic" heute einer der erfolgreichsten Filme ist, hätte anfangs wohl niemand gedacht. Wie Produzent Jon Landau (1960-2024) in seinen posthum erscheinenden Memoiren (ET 4. November) erzählt, wurde mit einem Mega-Flop an den Kinokassen gerechnet - bis zum ersten Trailer. In einem von "Variety" veröffentlichten Vorabauszug betont Landau die Bedeutung des Trailers. "Er ist die beste Chance, das Publikum für sich zu gewinnen. Man hat zweieinhalb Minuten Zeit, um die Handlung und die Stimmung des Films zu vermitteln", so der Produzent.