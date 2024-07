Plötzlicher Tod mit 39 Jahren: Berlin - Tag & Nacht-Kollegen trauern um Falko Ochsenknecht

Die "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller verabschieden sich von Falko Ochsenknecht (1984-2024). Der Serien-Star stand elf Jahre lang für die Daily-Soap vor der Kamera - jetzt ist er mit nur 39 Jahren überraschend gestorben. Das gab seine Partnerin auf dem gemeinsamen TikTok-Account bekannt. Im Netz teilen zahlreiche Kollegen Erinnerung und liebevolle Worte für den Verstorbenen. "Mein Herz weint. Ich weine und ich kann grade einfach nicht aufhören", schreibt etwa Pia Tillmann (38) auf ihrem Instagram-Kanal.

Sie lernte Ochsenknecht bereits 2010 bei den Dreharbeiten zu "X-Diaries" kennen und startete ein Jahr später mit ihm bei "BTN" durch. "Das Tollste daran: Wir durften es gemeinsam erleben, gemeinsam unseren Traum leben", heißt es zu gemeinsamen Fotos. Oft hätte das Duo zusammen auf dem Balkon gesessen und über das Leben philosophiert. "Ich hätte mir keinen besseren Chaoten an meiner Seite wünschen können! Du wirst unfassbar fehlen!", schloss Tillmann ihre emotionale Nachricht.

"Ein herzensguter Mensch"

Weitere ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller gedachten ihres Kollegen in ihren Instagram-Storys. "Es trifft mich so schwer! Die Welt kannte dich als 'Ole ohne Kohle', aber für mich warst du Falko! Ein herzensguter Mensch, der nur die wenigsten an sein wahres Ich heranließ", schreibt Jenefer Riili (31), bis 2015 die Alessia bei "BTN". "Mit dir am Set hat es immer so Spaß gemacht", trauert Kim-Darstellerin Nathalie Bleicher-Woth (27) und Tim Rasch (26) würdigt Falko Ochsenknecht als "beeindruckenden Menschen und die faszinierendste Persönlichkeit".

Für Nina Menke (32), die die Rolle der Sabrina spielte, war Ochsenknecht "nicht nur ein Kollege bei 'Berlin - Tag & Nacht', sondern ein Freund." "Er war superhumorvoll, er hatte immer gute Laune. Er hat ganz viele Menschen entertaint", erinnert sie sich auf TikTok.

Auch Alfio De Benedicts ist vor Kurzem gestorben

Ein Gedanke spendet den Darstellern von "Berlin - Tag & Nacht" allerdings etwas Trost. "Zumindest die Vorstellung, dass dich unser Freund Alfio da oben empfangen hat, finde ich schön, wobei auch das sicher das falsche Wort dafür ist", schreibt Mike-Darsteller Filip Nikolic (38). Alfio De Benedictis (1970-2023), der bei "BTN" jahrelang den Fabrizio Di Marco mimte und gut mit Falko Ochsenknecht befreundet war, starb erst im Dezember 2023. Wie Ochsenknecht erlag auch er einem Herzstillstand.