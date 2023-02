1 Woher kommen die Spam-Mails so plötzlich? Foto: Song_about_summer / shutterstock.com

Spam-Mails können von einem auf den anderen Tag im Postfach landen. In der Regel lässt sich das Spammen auf einige wenige Ursachen zurückführen. Nachfolgend finden Sie die häufigsten Gründe für plötzlich auftretende Spam-Mails und ein paar Tipps, um dagegen vorzugehen.

1. Datenleak

Der häufigste Grund, weshalb man plötzlich Spam-Mails erhält, ist, dass die E-Mail-Adresse Teil eines Datenleaks war. Hacker nutzen Sicherheitslücken in den Datenbanken großer oder kleiner Webseiten, um Nutzerdaten abzugreifen. Diese werden dann oftmals im Darknet zum Kauf angeboten oder in eigener Sache genutzt. Eine Möglichkeit, um herauszufinden, ob Ihre Mailadresse in einem großen Datenleak enthalten war, ist es, die Suchfunktion der Seite https://haveibeenpwned.com/ zu nutzen. Dort wird Ihnen angezeigt, wann und in welchen Leaks Ihre Adresse enthalten war. Allerdings kann auch diese Webseite nur einen Teil aller Datenleaks im Internet abbilden. Möglicherweise gibt es also kein Ergebnis zu Ihrer Mailadresse, obwohl sie bereits irgendwo im Internet geleakt worden ist.

2. Datenhandel

Eventuell wurde Ihre E-Mail auch mit Absicht verkauft. Anbieter von zweifelhaften Glücks- und Gewinnspielen leben oft nicht davon, Gewinne auszuschütten, sondern mit Personendaten zu handeln. Sollten Sie sich in letzter Zeit bei irgendeiner dubiosen Webseite angemeldet haben, könnte Ihre Mailadresse auch auf diesem Weg in die Hände von Spammern gelangt sein.

3. Account gehackt

Möglicherweise wurde Ihr E-Mail-Konto unbemerkt gehackt. In diesem Fall sollten Sie sie sich von allen Geräten abmelden und das Passwort ändern. Verwenden Sie ein starkes Passwort, das dem alten nicht ähnelt.

4. Ein Kontakt wurde gehackt

Ebenso könnte es einen Ihrer Kontakte getroffen haben und die Spammer haben sich Ihre E-Mail-Adresse aus dessen Mailverläufen herausgezogen.

5. Weitere Gründe

Es gibt natürlich noch eine Reihe von anderen Gründen, wie Ihre E-Mail-Adresse in die Hände von Spammern geraten sein könnte. Denkbar wäre zum Beispiel auch, dass die Kriminellen Ihre Adresse schlicht erraten haben, weil diese mit verschiedenen Varianten gespielt haben und Ihre Mail einen Treffer ergab. Auch könnte auf einem Ihrer Geräte womöglich Schadsoftware installiert sein, ohne dass Sie davon Kenntnis haben. In diesem Fall sollten Sie ein Antivirenprogramm installieren und das Gerät einmal überprüfen. Letzten Endes ist es aber oft schwierig, nachzuvollziehen, woher die Spammer Ihre Mailadresse haben. Statt sich damit abzufinden, kann man allerdings selbst tätig werden.

Was kann man gegen die Spam-Mails tun?

Wenn Ihre E-Mail-Adresse einmal geleakt wurde, ist es wahrscheinlich unmöglich, den Spam komplett loszuwerden. Es gibt zwar verschiedene Tipps, die Sie anwenden können (siehe: Spam-Mails loswerden), allerdings hilft am Ende des Tages meist nur eine sehr radikale Maßnahme: Die Mailadresse zu ändern. Die Änderung der Mailadresse ist mit vielen Hürden verbunden, letztlich werden Sie aber nur so den Spam komplett los. Um mit der neuen Mailadresse nicht gleich wieder Spam zu erhalten, können Sie Aliase verwenden. Dies sind alternative Mailadressen, die über dasselbe Konto wie Ihre Haupt-Email-Adresse laufen. Geben Sie die Aliase immer dann an, wenn Sie sich im Internet irgendwo registrieren. Sollte eines der Aliase irgendwann geleakt werden, können Sie es einfach löschen, ohne gleich wieder die Mailadresse ändern zu müssen.