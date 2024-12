Fliegen in der Wohnung sind zwar ein gängiges Problem, aber dennoch ärgerlich. Die Gründe hierfür können unterschiedlich sein.

Fliegen können das ganze Jahr über in Wohnungen auftauchen. Gerade im Winter, wenn die Fenster geschlossen bleiben, ist die Herkunft allerdings oft rätselhaft. Ein genauer Blick auf die Fliegen gibt dann oft wichtige Rückschlüsse.

1. Zimmerpflanzen

Einer der Hauptgründe für Fliegen in der Wohnung sind Topfpflanzen. Trauermücken legen in der Pflanzenerde bis zu 200 Eier ab. Nach etwa einer Woche schlüpfen diese. Die Larven beginnen sich anschließend nach etwa 2 Wochen zu verpuppen, bevor sie nach etwa 4 weiteren Tagen als adulte Fliege schlüpfen. Dann beginnt der Kreislauf von neuem. Befinden sich erst einmal Trauermücken in Zimmern mit Pflanzen, ist der Zyklus nur schwer zu unterbrechen.

Trauermücken sind klein und haben einen schmalen, schwarzen Körper. Einen Befall erkennen Sie, wenn beim Gießen die kleinen Tiere aufgescheucht werden. Ein wirksames Mittel sind Gelbtafeln, an denen die adulten Tiere kleben bleiben. Zudem sollten Sie das Gießwasser reduzieren und die Pflanzen vorerst nur von unten über den Teller gießen. Nach einem Lebenszyklus (etwa 3 bis 4 Wochen) sollten die Fliegen im Zimmer mit den beiden Maßnahmen weniger werden.

2. Biomüll

Ein weiterer häufiger Grund für Fliegen im Zimmer sind Lebensmittelabfälle. Hier legen Fruchtfliegen ihre Eier ab. Die Dauer bis zum Schlüpfen liegt bei optimalen Bedingungen bei etwa einer Woche. Die Fliegen selbst sind klein, kompakt und haben je nach Art eine Lebenserwartung von etwa 30 bis 50 Tagen. In dieser Zeit können die Weibchen mehrere 100 Eier legen.

Die beste Abhilfe gegen Fruchtfliegen ist das Fangen der Tiere und das Vermeiden von Lebensmittelresten. Wie Sie effektive Fruchtfliegenfallen bauen, haben wir in diesem Ratgeber beschrieben.

3. Spalten in den Wänden

Obwohl die meisten Fliegenarten nur wenige Wochen bis Monate alte werden, fallen die Tiere bei geringen Temperaturen in eine Winterstarre. Bevor die Tiere meist bei etwa 15 Grad inaktiv werden, suchen sie in warmen Gebäuderitzen Zuflucht. Durch warme Heizungsluft kann ein Aufwachen begünstigt werden.

4. Tote Tiere

Viele Fliegenarten legen in Tierkadavern massenhaft Eier ab. Tote Tiere sind zwar seltener der Grund für Fliegen im Zimmer, können aber in ländlichen Regionen eine Ursache sein. Dann kann der tote Vogel im Rollladenkasten, die von der Katze angeschleppte und vom Menschen übersehene Maus oder der tote Marder auf dem Dachboden für eine längere Zeit Fliegen gute Bedingungen bieten.