Plötzlich Stammgast: Warum diese 70-Jährige nicht genug vom Stuttgarter Fernsehturm kriegt

Angelika Mathae ist so alt wie der Fernsehturm, war aber bis vor kurzem nie oben. Jetzt bekommt sie nicht genug von ihm. Was sie an Stuttgarts Wahrzeichen so begeistert.
Den Fernsehturm hatte Angelika Mathae bisher links liegen gelassen, jetzt kann sie nicht genug davon bekommen: Ihr Sinneswandel hat damit zu tun, dass sie am 26. Januar dieses Jahres ihren 70. Geburtstag feiern konnte – und genauso alt ist wie das Stuttgarter Wahrzeichen, das am 5. Februar 1956 am Hohen Bopser eröffnet wurde. Damit gehört sie zu den Jahrgangs-Gleichen, die das ganze Jubiläumsjahr lang kostenlos auf den Fernsehturm fahren dürfen. Egal, woher sie kommen, und wie oft sie wollen.