Immer mehr Details rund um Archie Harrison werden bekannt. Die Geburtsurkunde des royalen Nachwuchses lässt allerdings nicht nur darauf schließen, wo genau Baby Sussex auf die Welt kam, sondern auch, dass Mama Meghan plötzlich Prinzessin ist. Das steckt dahinter...

Ist Herzogin Meghan (37) plötzlich doch Prinzessin? So steht es zumindest auf der Geburtsurkunde ihres ersten Sohnes Archie. Dort ist in der Zeile bezüglich ihrer Tätigkeit/Beruf immerhin "Prinzessin des Vereinigten Königreichs" zu finden. Bisher war der ehemaligen "Suits"-Schauspielerin nur der Herzogin-Titel offiziell zuteil, doch die Erklärung zur neuen Rangbezeichnung ist ganz einfach: In Großbritannien gibt es die Regel, dass "eine Frau den Status ihres Mannes annimmt", wie "E! News" eine Royal-Expertin zitiert. Da Ehemann Harry (34) ein Prinz ist, ist Meghans Beruf zumindest auf dem Papier jetzt also auch Prinzessin.

Diese Tradition ginge demnach auf das Jahr 1923 zurück. In diesem Jahr heiratete Lady Elizabeth Bowes-Lyon den Herzog von York, Prinz Albert Frederick Arthur George, und wurde dadurch zur Herzogin mit dem Status einer Prinzessin. In einem offiziellen Statement wurde damals die Regelung bekannt gegeben.