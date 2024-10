Fans warten gespannt auf den dritten Teil einer Erfolgsfilmreihe: Die Teenie-Komödie "Plötzlich Prinzessin" soll eine Fortsetzung bei Disney bekommen, für die laut "Deadline" nun der Regieposten vergeben wurde. Drehbuchautorin und Regisseurin Adele Lim wird die Aufgabe übernehmen.

Sie schrieb unter anderem an "Crazy Rich Asians" mit und arbeitete für Disney bereits am Drehbuch für "Raya und der letzte Drache (2021). Ihr Regiedebüt gab Lim mit der Komödie "Joy Ride". Debra Martin Chase ist die Produzentin des dritten Teils von "The Princess Diaries" (Originaltitel). Das Drehbuch stammt von Flora Greeson.

Lesen Sie auch

Regisseurin ist Fan der Vorgänger-Filme

Bei den ersten beiden Filmen aus den Jahren 2001 und 2004 hatte Garry Marshall Regie geführt. Der zweite Teil endete damit, dass Teenagerin Mia zur Königin des fiktiven europäischen Landes Genovien gekrönt wird. In beiden Filmen spielten die Hauptrollen Anne Hathaway (41, Mia) und Julie Andrews (89, Königin Clarisse Renaldi). Ob der Original-Cast für den dritten Teil zurückkehren wird, ist nicht bekannt. "Als eingefleischter Fan der Original-Filme bin ich überglücklich, dass ich dabei sein kann, den dritten Teil dieses geliebten Franchise zum Leben zu erwecken", sagt Lim in einem Statement. "Wir freuen uns darauf, die Kernthemen weibliche Macht, Erfolg und Mentorship mit dem Publikum weltweit zu feiern."