Plochingen: Wie eine Glasfront künftig Strom produziert

Das Umweltzentrum Neckar-Fils muss eine Glasfront sanieren und erschließt sich damit eine zusätzliche Energiequelle.
27 Jahre nach der Landesgartenschau ist das Umweltzentrum Neckar-Fils im Plochinger Bruckenwasen in die Jahre gekommen. Aktuell steht seine bisher teuerste Sanierung an: Die Verglasung auf der Südseite des Gebäudes war undicht und wird erneuert. Das kostet rund eine Viertelmillion Euro. Der Trägerverein des Umweltzentrums geht dabei innovative Wege und setzt ungewöhnliche Fensterscheiben ein, die sozusagen „nebenbei“ Strom erzeugen.