Plochingen/Neuhausen 40 Meter langer Schwertransporter klemmt fest

Von uls 22. September 2018 - 12:59 Uhr

Ein sieben Meter hoher und 40 Meter langer Transporter bleibt an einer Kreuzung in Plochingen hängen. Zuvor hatte es schon in Neuhausen in der Ortsdurchfahrt Probleme gegeben.





Plochingen - Ein sieben Meter hoher und etwa 40 Meter langer Schwertransporter hat sich am Samstagmorgen in Plochingen festgefahren. Der Laster, der eine gigantische Röhre aufgeladen hatte, steckte quer zwischen den Häusern und der Ampelanlage Richtung Esslinger Straße fest. Links und rechts hatte er nur ein paar Zentimeter Luft.

Wie die Polizei mitteilt, musste er mehre Stunden lang mit erheblichem Aufwand wieder in die Spur gebracht werden, um zu seinem Ziel am Plochinger Neckarhafen zu gelangen, das Luftlinie etwa 600 Meter entfernt lag. Aber nicht nur in Plochingen hatte der Transporter Probleme, nach Augenzeugenberichten hatte er sich auch schon in der Ortsdurchfahrt von Neuhausen (siehe Bilderstrecke) schwer getan.