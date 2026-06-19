Der geplante Radschnellweg entlang des Fils- und Neckartals sorgt in Plochingen schon lange für Diskussionen. Nun droht die Situation zu eskalieren.

Die Zeit drängt. Die Pläne für einen Radschnellweg entlang des Fils- und Neckartals werden in Plochingen seit Jahren kontrovers diskutiert. Während der jüngsten Sitzung des Gemeinderates hätte die Stadtverwaltung am Dienstagabend gerne einen Knopf an den Bau einer Radfahrerbrücke über die Fils gemacht. Die CDU hat einen anderen Antrag gestellt, der mit den Stimmen der Bürgerliste und der Unabhängigen Liste Plochingen (ULP) eine Mehrheit fand. Die Gemeinderatsmehrheit möchte erst wissen, wie der Radschnellweg bei Plochingen geführt wird, bevor eine Brücke gebaut wird.

Das Land plant bekanntlich einen Radschnellweg durch das Fils- und Neckartal bis nach Stuttgart. Dafür ist eine neue Brücke über die Fils auf Plochinger Gemarkung nötig. „Nach zähen Verhandlungen“ sei das Land nun bereit gewesen, dass die Brücke zeitnah gebaut wird und die Kosten in Millionenhöhe vom Land getragen werden, erklärte der Bürgermeister Buß. Am vergangenen Dienstag sollte der Baubeschluss gefasst werden.

Der Vorteil für die Stadt bei einem raschen Brückenbau wäre, dass die Radbrücke des Landes zunächst als Interimsbrücke für den Autoverkehr während eines dringend notwendigen Neubaus der alten Filsbrücke hätte genutzt werden können. Die Stadt plant, das in die Jahre gekommene Wohn- und Gewerbegebiet an der Fils neu zu ordnen und den Hochwasserschutz zu verbessern. Wird die Radbrücke nicht rasch gebaut, muss für den Neubau der Filsbrücke wohl eine Interimsbrücke gebaut werden.

Die Stadtverwaltung schätzt, dass das Plochingen eine Million Euro kosten wird. Ohne die Interimsbrücke wäre das Gebiet südlich der Fils vom restlichen Plochingen abgeschnitten.

Gemeinderat in Plochingen warnt

Die Mehrheit des Plochinger Gemeinderates stemmte sich während der jüngsten Sitzung gegen die Pläne der Stadtverwaltung. Die Radbrücke soll erst gebaut werden, wenn die Trassenführung für den Radschnellweg klar ist, lautet die Begründung. Andernfalls wird befürchtet, dass die Radfahrer mit der neuen Brücke in den Bruckenwasen geleitet werden. Dort werden Konflikte mit Fußgängern befürchtet. Es sollen nicht vorzeitig Fakten geschaffen werden. In Plochingen wünschen sich viele Menschen die Führung des Radschnellwegs parallel zur B10, ohne eine Querung des östlichen Bruckenwasens.

Für eine Trassenführung durch den westlichen Teil des Bruckenwasens spricht die mögliche Nutzung der bestehenden Unterführung unter den Gleisen hindurch. Diese Variante würde die Radler am Vereinsheim des Obst- und Gartenbauvereins vorbei unter das Plochinger Dreieck führen und dann neben der B10 weiterlaufen.

Wo sollte der neue Radschnellweg entlangführen? Foto: dpa (Symbolbild)

Alternativ gibt es die Idee, den Radweg bereits weiter östlich parallel zur B10 verlaufen zu lassen, womit die Durchquerung eines kleinen Teils des östlichen Bruckenwasens nicht mehr nötig wäre. Dafür müsste aber eine neue und teure Unterführung unter den Gleisen hindurch gebaut werden. Womöglich wäre auch eine Brücke für die Radler über die Gleise möglich. Eine weitere Variante würde die Radler östlich der Gleise nach Norden führen und dann durch eine noch zu bauende Unterführung weiter nach Westen leiten. Die nun abgelehnte Radfahrbrücke über die Fils ist aber bei allen Varianten notwendig.

Wie geht es mit dem Raschnellweg weiter?

Die Stadt hat für den Bau der Radfahrbrücke bereits ein Vergabeverfahren gestartet. Die Fristen mit der Baufirma wurden dreimal verlängert. Einer weiteren Verlängerung wolle das Unternehmen aber nicht zustimmen, so der Bürgermeister Buß. Die aktuelle Frist endet mit diesem Monat. Für den 29. Juni möchte die Stadtverwaltung nun eine außerordentliche Gemeinderatssitzung einberufen.

Bis dahin versucht die Stadtverwaltung dem Land die Zusage für den Bau des Radwegs entlang der B10 abzuringen, damit der Baubeschluss für die Brücke doch noch vor Ablauf der Verlängerungsfrist gefasst werden kann. „Es kann nur politisch gelöst werden“, ist sich Buß sicher. Das Landesverkehrsministerium müsse eine Entscheidung treffen.

Wenn keine Entscheidung für die B10-Trasse getroffen wird, könnte der Weiterbau des Radschnellwegs erst einmal in der Schwebe hängen. Das Land könnte auch versuchen, den Radschnellweg durch den Bruckenwasen entgegen dem Willen Plochingens durchzusetzen. Doch dafür hat man am Neckarknie bereits Widerstand angekündigt. „Wir werden alle Rechtsmittel ausschöpfen“, kündigt Buß für diesen Fall an.

Strecke: Die Idee hinter dem Radschnellweg ist es, eine Art Autobahn für Radler zu bauen. Sie sollen vom Filstal bis nach Stuttgart eine schnelle Verbindung bekommen, die ein rasches Vorankommen ermöglicht. Damit soll das Fahrrad für mehr Menschen eine Alternative zum Auto werden.

Bedingungen: Die Radschnellwege sollen mindestens vier Meter breit sein, um zwei Fahrstreifen für gegensätzliche Fahrtrichtungen einrichten zu können. Um ein schnelles Vorankommen zu ermöglichen, soll die Strecke möglichst kreuzungsarm sein. Die Strecke soll außerdem mindestens 2000 Radfahrende in 24 Stunden auf dem überwiegenden Teil der Gesamtstrecke verzeichnen.