Der geplante Radschnellweg entlang des Fils- und Neckartals sorgt in Plochingen schon lange für Diskussionen. Nun droht die Situation zu eskalieren.
Die Zeit drängt. Die Pläne für einen Radschnellweg entlang des Fils- und Neckartals werden in Plochingen seit Jahren kontrovers diskutiert. Während der jüngsten Sitzung des Gemeinderates hätte die Stadtverwaltung am Dienstagabend gerne einen Knopf an den Bau einer Radfahrerbrücke über die Fils gemacht. Die CDU hat einen anderen Antrag gestellt, der mit den Stimmen der Bürgerliste und der Unabhängigen Liste Plochingen (ULP) eine Mehrheit fand. Die Gemeinderatsmehrheit möchte erst wissen, wie der Radschnellweg bei Plochingen geführt wird, bevor eine Brücke gebaut wird.