3 Der Leichenwagen brannte komplett aus. Foto: SDMG

Gegen 11.30 Uhr wird die Feuerwehr am Sonntag zu einem Brand in Plochingen gerufen. An der Friedrichstraße steht ein Leichenwagen in Brand. Das Fahrzeug brennt komplett aus.

Plochingen - In Plochingen (Landkreis Esslingen) ist am Sonntagvormittag an der Friedrichstraße ein Leichenwagen in Flammen aufgegangen. Laut Polizei wurde dabei niemand verletzt. Auch befand sich zum Zeitpunkt des Brandes kein Leichnam im Fahrzeug.

Warum der Leichenwagen gegen 11.30 Uhr Feuer fing, ist bislang nicht bekannt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Das Fahrzeug brannte jedoch völlig aus.