Plochingen Kind in Tiefgarage eingeklemmt

Von hol 25. August 2018 - 11:41 Uhr

Das Kind wurde bei dem Unfall zwischen Auto und Betonpfeiler eingeklemmt. Foto: dpa

Weil die Fernbedienung eines Garagentors nicht funktionierte, ist es zu einem tragischen Unfall gekommen.

Plochingen - Zu einem tragischen Unfall ist es am Freitag kurz nach 19.30 Uhr in einer privaten Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Widdumstraße in Plochingen gekommen. Eine 46 jährige Frau wollte mit ihrem Opel Astra aus der Tiefgarage ausfahren und das Tor mit einer Fernbedienung öffnen. Da dies nicht funktionierte, stellte sie den Wagen an der steilen Zufahrtsrampe zum Tor ab und stieg aus, um das Tor mit Hilfe eines an der Decke angebrachten Zugseiles zu öffnen.

Mehr zum Thema

Auch der 10 jährige Sohn war in der Zwischenzeit ebenfalls ausgestiegen. Da die Handbremse nicht angezogen war, begann der Opel an der steilen Zufahrtsrampe rückwärts zu rollen. Der Junge versuchte, das Fahrzeug mit Körperkraft anzuhalten und wurde dabei zwischen dem Wagen und einem Betonpfeiler eingeklemmt. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.