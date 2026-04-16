Plochingen im Kreis Esslingen: „Hochpreisregion Stuttgart“ – Unternehmen wollen für ihre Beschäftigten bauen

Mehrere große Firmen in Plochingen wären bereit, in den Bau von Mitarbeiterwohnungen zu investieren. Es braucht aber noch ein geeignetes Grundstück.
Den Firmen fehlen die Fachkräfte, den Fachkräften fehlt bezahlbarer Wohnraum: Da liegt es nahe, beides zusammenzubringen. Neu ist die Idee der Mitarbeiterwohnungen keineswegs. Anfang des 20. Jahrhunderts haben große Unternehmen teilweise ganze Siedlungen für Mitarbeiter und ihre Familien gebaut; in kleinerem Umfang gab es solchen Wohnungsbau bis in die 1970er-Jahre. Dann ist er weitgehend eingeschlafen, rückt nun aber angesichts der Lage auf dem Wohnungsmarkt und des Fachkräftemangels wieder in den Fokus.