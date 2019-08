1 In Plochingen suchen Einsatzkräfte nach einem Jungen. Foto: SDMG

In Plochingen wollen Zeugen einen Jungen hinter dem Geländer der Neckarbrücke gesehen haben. Daraufhin sucht ein Großaufgebot an Einsatzkräften nach dem Kind – eine Vermisstenmeldung gibt es nicht.

Plochingen - Ein Großaufgebot an Rettungskräften hat in Plochingen (Kreis Esslingen) nach einem kleinen Jungen gesucht. Zeugen, die einen Jungen hinter dem Geländer der Neckarbrücke gesehen hatten, sprachen eine Streife des Polizeireviers Esslingen am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr an, wie die Beamten mitteilten. Das Kind soll etwa acht bis zehn Jahre alt sein und kurze, dunkelblonde Haare haben. Über die Bekleidung war nichts bekannt.

Keine Meldung über ein vermisstes Kind

Einsatzkräfte der Feuerwehr, vom Rettungsdienst, sowie Rettungstaucher und Polizisten machten sich daraufhin auf die Suche nach dem Kind. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Vor Ort an der Brücke trafen die Einsatzkräfte niemanden an. Die Feuerwehr und das DLRG waren mit mehreren Booten, die zum Teil mit Sonargeräten ausgestattet sind, auf dem Fluss. Weiterhin suchten Taucher im fraglichen Bereich den Neckar ab.

Hinweise auf eine Person im Wasser ergab sich bislang nicht. Bis zum späten Nachmittag ging bei der Polizei auch keine Meldung über ein vermisstes Kind ein.