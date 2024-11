5 Durch den Brand kam es zu einer massiven Rauchentwicklung. Foto: SDMG/SDMG / Kaczor/ Kohls

Die Feuerwehr rückt am Montagnachmittag zu einem Brand in Plochingen aus. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, die Einsatzkräfte kämpfen stundenlang gegen die Flammen. Vier Personen werden verletzt.











Link kopiert



Vier Personen sind am Montagnachmittag bei einem Wohnhausbrand in Plochingen (Kreis Esslingen) verletzt worden. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig – die Feuerwehr war bis in die späten Abendstunden im Einsatz.

Wie die Polizei berichtet, hatten Zeugen gegen 15.30 Uhr gemeldet, dass im Amselweg eine Hecke in Brand geraten sei, dadurch sei es zu einer massiven Rauchentwicklung gekommen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten daraufhin in den Amselweg aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen war. Weil die Bewohnerin der betroffenen Wohnung laut Angaben der Polizei wohl an dem Messie-Syndrom leiden soll und somit laut Polizei extrem viele Gegenstände in der Wohnung gelagert waren, gestalteten sich die Löschmaßnahmen als sehr schwierig. Erst kurz vor Mitternacht konnten die Einsatzkräfte den Brand größtenteils löschen. Lesen Sie auch Gebäude nicht mehr bewohnbar Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden vier Personen in der Nachbarschaft durch die starke Rauchentwicklung verletzt. Drei der Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Bewohnerin befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in ihrer Wohnung. Das Gebäude sei bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind noch unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.