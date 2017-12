Plochingen Autofahrer fährt Fußgänger an

Von ber 26. Dezember 2017 - 12:56 Uhr

Der Rettungshubschrauber bringt den 85-Jährigen in ein Krankenhaus. Foto: SDMG

Weil die Sonne tief stand, hat ein 32-Jähriger am Montag in Plochingen einen 85-Jährigen mit seinem Chevrolet erfasst. Der Senior wurde schwerst verletzt.

Plochingen - Wegen der tief stehenden Sonne hat ein 32-jähriger Chevroletfahrer am Montagnachmittag einen 85-jährigen Fußgänger übersehen, der in Plochingen die Straße überqueren wollte. Der 32-jährige war gegen 15.45 Uhr auf dem Talweg in Richtung Schorndorfer Straße gefahren. Am Ortsende erfasste das Auto den Fußgänger frontal. Der 85-Jährige flog über die Motorhaube und zog sich schwerste Verletzungen zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An dem Auto entstand 2000 Euro Schaden.