Pleiten, Pech und Pannen-Moderator: TV-Legende Max Schautzer ist tot

Eine der prägendsten Figuren der deutschen Fernsehlandschaft ist tot. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, starb die TV-Legende Max Schautzer im Alter von 84 Jahren am Nachmittag des 29. Januars in einem Kölner Krankenhaus. Seine Ehefrau Gundel, mit der er 53 Jahre verheiratet war, verließ ihn bereits im Dezember 2021 im Alter von 76 Jahren. In darauffolgenden Interviews sprach Schautzer immer wieder davon, dass er den Verlust nur schwer ertrage.

Eine namentlich nicht genannte "enge Freundin" von Schautzer sagte nun in einem ersten Statement, dass der Moderator zuletzt eher in sich gekehrt gewesen sei und kaum noch gesprochen habe: "Er wollte lieber für sich sein. Er konnte das nicht mehr ertragen." Seit Anfang Januar sei Schautzer bereits in einem Krankenhaus gewesen: "Er wollte einfach nicht mehr, ist friedlich in der Klinik eingeschlafen."

Max Schautzer: "Von Allen gegen alle" bis "Ein Platz an der Sonne"

Die Karriere des gebürtigen Österreichers war geprägt von zahlreichen ikonischen Fernsehsendungen, darunter die legendäre Quizshow "Allein gegen alle" und die unterhaltsame Reihe "Pleiten, Pech und Pannen", die er selbst konzipierte. Schautzer moderierte auch beliebte Shows wie das "ARD Wunschkonzert", "Immer wieder sonntags" und die ARD-Fernsehlotterie "Ein Platz an der Sonne".

Als vielseitiger Entertainer war Schautzer nicht nur Moderator, sondern auch Schauspieler und Autor. Nach seinem Abschied von der ARD im Jahr 2004 setzte er sich für Senioren ein und schrieb unter anderem ein Buch über Generationenverständigung. "Ich pflegte immer meine Vielseitigkeit und scheute mich auch vor Schreibtischtätigkeit nicht. So hatte ich zum Beispiel 20 Jahre lang eine eigene TV-Produktionsfirma, baute für RTL in Düsseldorf ein Studio auf, das ich leitete", sagte Schautzer darüber auch im Jahr 2020 anlässlich seines 80. Geburtstags der Nachrichtenagentur spot on news.

Er sei "stets ein Wanderer zwischen den verschiedensten Genres" und habe sich nie nur über die Präsenz vor Kamera und Mikrofon definiert. Sein Schaffen umspannte mehrere Jahrzehnte und prägte die deutsche Fernseh- und Unterhaltungslandschaft, wobei er besonders für seine charmante und humorvolle Art in Erinnerung bleiben wird.