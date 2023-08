1 In der Baulücke sollen Wohnungen und ein Supermarkt-Gebäude entstehen. Wann es so weit ist, ist aber derzeit noch völlig offen. Foto: Werner Kuhnle

Wegen eines Liquiditätsmangels hat die Paulus Wohnbau GmbH in Pleidelsheim Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Angehende Wohnungsbesitzer brauchen aber nicht um ihr Geld zu fürchten. Begonnene Projekte werden beendet.









In der Ortsmitte von Pleidelsheim klafft eine große Baulücke. Wo früher einmal der Bauhof war, sollten eigentlich Wohnungen entstehen und zudem ein Supermarkt einziehen, um die örtliche Nahversorgung zu sichern. Wann das der Fall sein wird, ist derzeit aber noch unklar. Und das liegt nicht nur daran, dass die Baugenehmigung noch nicht vorliegt. Der Grund ist vor allem, dass die Paulus Wohnbau Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet hat. „Wir haben aktuell Liquiditätsprobleme“, erklärt Geschäftsführer Erwin Paulus. Und das wiederum liege daran, dass der Wohnungsverkauf nur sehr schleppend laufe. „Derzeit haben wir 360 Wohnungen im Bau, in denen hohe Eigenmittel stecken. Stark die Hälfte der Wohnungen ist verkauft“, so Paulus.